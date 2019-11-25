عدد مكتتبي عملاق النفط السعودي "أرامكو" تجاوز 2.6 مليون شخص

أعلنت شركة "سامبا كابيتال"، المالية للأصول وإدارة الاستثمار، عن نتائج اكتتاب الأفراد لشركة "أرامكو" السعودية، حيث وصل عدد الأفراد المكتتبين إلى حد الساعة الخامسة مساء اليوم، إلى 2.628.646 بعدد أسهم وصل إلى 680.254.540 (أي نحو 21.768.145.280 ريال).

وكانت نسبة الاكتتاب للأفراد، وفق مايلي: الهاتف المصرفي: 1.85%، والصراف الآلي: 24.76%، بينما بلغ الاكتتباب للمصرفية الإلكترونية 38.26% والفروع 35.14%.

وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال" رانيا نشار، بأن عملية الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة شهدت معدلات مشاركة إيجابية وفاعلة، دعمتها ثقة المواطنين والمستثمرين الأفراد بالقيمة الاستثمارية للشركة.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت، عبر موقعها الرسمي، الأحد قبل الماضي، عن النطاق السعري للطرح الأول على أسهمها، وبدء الاكتتاب عبر السوق المالية السعودية (تداول).

وجاء النطاق السعري لاكتتاب "أرامكو" بين 30 و32 ريال (8-8.53 دولار)؛ على نسبة 1.5 من أسهم الشركة.

وستكون نسبة 0.5 بالمئة (حوالي مليار سهم) متاحة للاكتتاب للأفراد، و1 بالمئة للمؤسسات؛ على أن يكون الاكتتاب للأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري هو 32 ريال.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب العام بشركة "أرامكو" للمؤسسات المستثمرة ستمتد من 17 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر، وبالنسبة للمستثمرين الأفراد من 17 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

و"أرامكو" هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها، من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.

وأعلنت الشركة عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري؛ ويتوقع أن يكون هناك طرح دولي يعقب الطرح المحلي.