مراسل "سبوتنيك": مقاتلات أمريكية تستهدف مواقع فصائل موالية لتركيا شمالي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن طائرات "إف 16" أمريكية استهدف بسلسلة غارات مواقع ميلشيات موالية لتركيا بريف حلب شمالي سوريا.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في حلب عن مصادر محلية تأكيدها أن:

"طائرات حربية من طراز" F16" شنت ثمانية غارات استهدفت مواقع ميليشيات تنظيم "الجيش الحر" التركمانية التابعة للجيش التركي، بمحيط مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأضافت المصادر أن: "الغارات استهدفت مواقع تابعة للجماعات المسلحة التابعة للجيش التركي في قرى الراعي والعامرية والبرج، وأن بعض هذه المواقع تستخدم لتكرير النفط السوري المسروق".

وقال مراسل "سبوتنيك" إنه حتى اللحظة لا معلومات موثقة بالكامل حول تبعية هذه الطائرات، إلا أن المصادر المحلية أكدت أنها تابعة للتحالف الذي تقوده جيش الاحتلال الأمريكي.