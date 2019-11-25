غزة تشكر تونس وترفع علمها... فيديو

شكرت مدارس قطاع غزة دولة تونس بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية على طريقتها الخاصة ورفعت العلم التونسي إلى جانب العلم الفلسطيني تعبيرا عن رد الجميل لتونس.

وذكرت "الميادين" أن مئات المدارس في قطاع غزة:

"رفعت العلم التونسي إلى جانب العلم الفلسطيني وفاء لدولة تونس على مواقفها المشرفة والرافضة لجرائم الاحتلال".

وقالت أن هذا جاء ضمن فعاليات "رد الجميل لتونس".