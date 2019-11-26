إعلام: إصابة مبنى جنوبي إسرائيل بقذيفة من الأراضي المصرية عن طريق الخطأ

أصيب مبنى في مجمع أشكول الإسرائيلي في صحراء النقب بأضرار وصفت بـ "الجسيمة" إثر سقوط قذيفة أطلقت من الجانب المصري للحدود عن طريق الخطأ، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

القدس - سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء:

"تعرض مبنى في إحدى البلدات التابعة لمجمع أشكول في النقب الغربي لأضرار مادية جسيمة إثر إصابته بقذيفة مدفعية أطلقت كما يبدو عن طريق الخطأ من الجانب المصري للحدود ولم يبلغ عن وقوع إصابات".

يذكر أن بلدات إسرائيلية قرب الحدود مع صحراء سيناء قد تعرضت في السنوات الماضية الأخيرة لإصابات بنيران خفيفة وثقيلة.

وبحسب إسرائيل، فإن هذه الأحداث وقعت عن طريق الخطأ، جراء المعارك التي يخوضها الجيش المصري ضد مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في شبه جزيرة سيناء.