اعتقال إيراني حاول إدخال مادة مخدرة مثيرة إلى العراق... صورة

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، مسافرا إيراني الجنسية بحوزته كمية من مادة مخدرة مثيرة للنشوة، في أحد المنافذ الحدودية مع إيران.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، وسط البلاد، ضبط مسافرا إيراني الجنسية بحوزته "54 غم من مادة "الترياك".

وأضافت الهيئة أن عملية الضبط تمت قبل دخول المسافر الإيراني، صالة المسافرين، من قبل منتسبين المنفذ، ومفرزة شعبة مكافحة المخدرات، ومركز شرطة كمرك زرباطية.

ونوهت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إلى إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر.

وضبط منفذ زرباطية الواقع شرقي محافظة واسط، يوم أمس الاثنين 25 نوفمبر، مسافرا إيرانيا بحوزته "23 غم من مادة الترياك"، حسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية حصلت عليه "سبوتنيك".

© Sputnik . اعتقال إيراني حاول إدخال مادة مخدرة مثيرة إلى العراق

الجدير بالذكر، أن مادة الترياك تعرف بأنها من المواد المخدرة المحظورة المثيرة للنشوة الجنسية.

وتضبط الأجهزة الأمنية الخاصة بالمنافذ الحدودية العراقية في الجنوب، بشكل يومي مسافرين إيرانيي الجنسية يحملون كميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة، من المواد الفتاكة والمميتة، لبيعها في داخل العراق.