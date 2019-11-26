بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ48… خليفة بن زايد يصدر توجيهات سارة للإماراتيين

وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الإماراتية، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتوجيهات عاجلة لأكثر من 5000 مواطن في إمارة أبوظبي؛ بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وتمثلت توجيهات ابن زايد في صرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليارات درهم لأكثر من 5000 مواطن في إمارة أبوظبي.

يأتي اعتماد هذه الحزمة الإسكانية للمواطنين في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من حرص قيادة الإمارات على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام بدفع عجلة التنمية في المجتمع.

وتأتي في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمشروعات التنموية "غداً 21"، لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.

وبلغت حصيلة ما تم اعتماده، في العام الجاري، أكثر من 6000 قرض سكني، وتخصيص نحو 250 مسكناً، وتوزيع نحو 1800 أرض سكنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للحزمة الإسكانية 11.6 مليار درهم.