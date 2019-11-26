عضو وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية: نرى صدى لدول أخرى داخل هذه اللجنة

جنيف - سبوتنيك. وقال العكام في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن طرحنا مسألة ضرورة الاتفاق على ثوابت وطنية لا يختلف عليها أي مواطن سوري مع أي مواطن سوري، لكي تكون مرتكزا أساسيا للبدء بنقاشات لها علاقة بعمل اللجنة الدستورية... هم يريدون تجاوز ذلك، وإذا تراهم في الإعلام أحيانا يدعون أنهم مع هذه الثوابت، لكن لا يوجد أية ترجمة لهذا، هم يريدون أن يحرقوا المراحل، ولكن نحن نرى صدى لدول أخرى داخل هذه اللجنة".

وأوضح العكام "فمثلا هم يتجاوزون الاحتلال التركي للشمال السوري والتغييرات الديموغرافية والهويات المعمولة المدعومة من تركيا في بعض المناطق...هم يرفضون إدانته ويعتبرونه غير موجود، ويقولون إن هذا الموضوع لا علاقة له في عمل اللجنة، كيف لا علاقة له بعمل اللجنة وهو يمس السيادة السورية".

وأضاف عضو وفد الحكومة السورية "نحن لا نتمنى فشل (عمل اللجنة)، نحن لم نأت من دمشق لكي نفشل، ولكن اذا حدث هناك عرقلة فعلى المعرقل أن يتحمل المسؤولية". وأعرب عضو وفد الحكومة السورية، عن أمله بأن "يكون هناك جدية مختلفة من الطرف الآخر لكي نبدأ بعملنا، لأننا أتينا من دمشق، قطعنا هذه المسافة لكي نعمل ولكي ننجز مهامنا".

هذا وبدأت الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم 25 نوفمبر، لكن حتى هذا اليوم، لم تجتمع الوفود الثلاثة للجنة الدستورية المصغرة، وهي وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، بسبب خلافات حول جدول أعمال اللجنة.