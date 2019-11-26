مناورات بحرية سعودية صينية لمكافحة الإرهاب والقرصنة

أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلةً في القوات الخاصة في الأسطول الغربي بجدة واصلت تنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019 م"، مع نظيرتها القوات الخاصة في البحرية الصينية، الذي انطلقت مناوراته الأسبوع الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

وأفادت الوكالة بأن القوات المشاركة نفذت العديد من الأنشطة التدريبية، التي شملت رماية قناصة وإنزال سريع من "البرج"، ومن "طائرة السوبر بوما" ورماية من البرج، ورماية من الطائرة، بالإضافة الى تدريب على إجراءات التمويه والتخفي، وكذلك رماية احترافية ورماية إجهاد ورماية ليلية ورماية فردية للبنادق والمسدسات واقتحام المباني والسفن، وغيرها من التدريبات العسكرية.

ولفتت الوكالة السعودية الانتباه إلى أن التمرين السعودي الصيني يأتي بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات التي تهدد حرية الملاحة البحرية، وذلك في إطار مواجهة جميع التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة رفع الجاهزية القتالية والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.

ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها القوات البحرية الصينية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.