الرئيس السوري والعاهل الأردني يوجهان رسالتين إلى ميشال عون

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، رسالتي تهنئة، من نظيره السوري بشار الأسد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.

وحسب قناة "LBC" اللبنانية، جاء في برقية الرئيس السوري: "إنه لمن دواعي سروري ولبنان الشقيق يحيي ذكرى عيد الاستقلال، أن أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى الشعب اللبناني ، بأحر التهاني القلبية، وأطيب التمنيات بأن يبقى لبنان دائما ينعم بالخير والأمان وأن يحقق الشعب اللبناني ما يصبو إليه من تقدم وازدهار ورخاء".

كما تلقى الرئيس اللبناني، مزيدا من برقيات التهنئة أبرزها من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جاء فيها: "يسرني أن أغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لأبعث إلى فخامة أخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية واصدق المشاعر الأخوية"، سائلا المولى العلي القدير أن "يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، فيما قدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.