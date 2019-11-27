لبنان... محطات الوقود تعلن عن خطوة تصعيدية جديدة خلال ساعات

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن محطات الوقود في لبنان بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة خلال ساعات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، نقلا عن بيان من نقابة أصحاب محطات الوقود، إن "النقابة دعت إلى إضراب مفتوح لمحطات الوقود على مستوى البلاد من غد الخميس".

وأوضحت النقابة أن "الإضراب يأتي بفعل الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار في السوق السوداء، والتي تعتمد عليها لاستيراد الوقود".

وأشارت النقابة إلى أنها "تريثت كثيرا قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى. فقد انتظرت تحديد موعد لها مع رئيس الجمهورية لم يأت بعد، بهدف شرح معاناتهم كما لم ينفذ أي من الوعود التي قطعها رئيس الحكومة ولم تتخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية أي إجراء يحمي مصالحهم".

واعتذرت النقابة "سلفا من المواطنين لما سيلحق بهم من أضرار، لا تقاس مهما عظمت، بما لحق بهم من ظلم لم يعد محتملا". بحسب تعبيرها.

وفي السياق، ذكرت الوكالة، أنه فور الإعلان عن إضراب أصحاب المحطات المقرر غدا، بدأ تكدس المواطنين عند المحطات لتعبئة سياراتهم بالوقود في عدد من المناطق، خوفا من انقطاع البنزين، فيما أغلق بعضها ورفع خراطيمه".

وتشهد البلاد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات في كل المناطق اللبنانية مطالبة برحيل الطبقة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، أدت إلى سقوط قتيل حتى الآن، وهو علاء أبو فخر الذي قتل خلال إشكال في منطقة خلدة، جنوبي بيروت، ليل الثلاثاء الماضي، أثناء قطع الطرق احتجاجا على حوار الرئيس اللبناني ميشال عون.