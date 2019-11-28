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06:10 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    سلاح الجو الليبي

    سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعا لعناصر تشادية مسلحة جنوب غرب البلاد

    © AFP 2019 / Mahmud Turkia
    العالم العربي
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    معركة طرابلس (46)
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    استهدفت طائرات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فجر اليوم الخميس، تجمع آليات لمسلحين تشاديين جنوب غرب ليبيا.

    بنغازي – سبوتنيك. وأكد مصدر عسكري ليبي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني السرب العمودي مي-35 قد نفذت طلعات قتالية انطلاقا من قاعدة تمنهنت الجوية في مدينة سبها جنوب البلاد"، مؤكدا على أن "الطائرات الحربية لسلاح الجو الليبي قد استهدفت تجمع لآليات تابعة للمرتزقة التشادية كانت تتجهز للهجوم على حقل الشرارة فجر اليوم الخميس وتم تدمير 35 آلية في مشروع تساوة الزراعي".

    يشار أن مجموعات مسلحة قد قامت باقتحام حقل الفيل النفطي الواقع جنوب غرب البلاد صباح أمس الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

    وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي بوقت سابق إن المجموعات المسلحة التي اقتحمت حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد اليوم الأربعاء، انسحبت من الحقل باتجاه مشروع تساوه الزراعي بعد تلقيهم ضربة جوية قوية.

    وأكد المسماري عبر حسابه بموقع"فيسبوك": "بعد اقتحام عصابة إرهابية مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق لحقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة وشنت غارات على المجموعة المارقة وتمكنت من تدمير 5 آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر إرهابية تخريبة.

    وأشار المسماري إلى أن التعزيزات العسكرية لازالت تصل تباعا لطرد ما تبقى من مخربين من الحقل.

    وقد أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أمس الأربعاء في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه عن توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي، أحد أكبر الحقول في البلاد، بسبب نشاطات عسكرية.

    وأضاف البيان بأن "الإنتاج بحقل الفيل النفطي قد توقف وذلك بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة.

    الموضوع:
    معركة طرابلس (46)

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    الكلمات الدلالية:
    حفتر, طرابلس, ليبيا
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