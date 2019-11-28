وكالة: مقتل 8 على الأقل في مواجهات بين الأمن العراقي ومحتجين بالناصرية

قالت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر طبية، إن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية الجنوبية، ما أدى إلى مقتل 8 على الأقل.

وأشارت الوكالة إلى أن المواجهات وقعت قبل فجر اليوم الخميس، وتابعت الوكالة نقلا عن مصادرها الطبية بأن 22 شخصا آخر على الأقل أصيبوا في هذه المواجهات.

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في بيان لها إنه "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين"، بحسب موقع "بغداد اليوم" العراقي.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.