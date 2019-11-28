إنتاج حقل الفيل النفطي الليبي يعود تدريجيا

قال مهندسان في حقل الفيل النفطي الليبي إن إنتاج الحقل البالغة طاقته 70 ألف برميل يعود تدريجيا، اليوم الخميس، بعد إغلاق بسبب اشتباكات.

وقالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر، إنها استعادت السيطرة على الحقل من أيدي جماعات منافسة لها سيطرت عليه لفترة وجيزة، أمس الأربعاء.

من جهتها مؤسسة النفط الليبية أعلنت، في يوم الأمس الأربعاء، وقف الإنتاج بحقل الفيل بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة، ونقل جميع موظفي المؤسسة الموجودين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم"، مضيفةً أنه "سيبقى الإنتاج متوقفاً إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كافّة الأفراد العسكريين".

وكانت قد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ جراء أعمال العنف في حقل الفيل النفطي. ودعت إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالقرب من حقول النفط لحماية الموظفين المدنيين والمنشآت النفطية، وأكدت البعثة أن "المنشآت والمرافق النفطية في ليبيا ينبغي أن تخضع حصرا لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.

يذكر أن حقل الفيل في ليبيا يبلغ إنتاجه، منذ شهر فبراير/شباط الماضي، 70 ألف برميل يومياً، وهو حقل تتشارك في إدارته المؤسسة الوطنية مع شركة إيني الإيطالية.