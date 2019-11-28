نواب سوريون: فساد دوريات من الجمارك أصبح على المكشوف وجلسة التدخل بالدولار شرعنت ارتفاعه

أكد النائب ماهر الموقع تخفيف الضريبة على الموظفين أو تعديل شرائح الرواتب، وأيده زميله موعد ناصر الذي أكد أنه تمت زيادة الضريبة على الرواتب، إضافة إلى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن جلسة التدخل حول صرف سعر الدولار أول من أمس شرعنت ارتفاعه والمستفيد منها المضاربون بالسوق السوداء، كما نقلت صحيفة "الوطن" السورية.

وأشار النائب وليد درويش إلى موضوع فساد العديد من دوريات الجمارك التي أصبحت على المكشوف، مشيرا إلى أنه "وصلت إلى مرحلة اقتحام محلات وتفتيشها وهذا الموضوع يسيء لهذا القطاع".

ونوه النائب محمد جغيلي إلى وجود تخبط في بعض الإجراءات الحكومية، ضاربا مثلا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت ضبوطا بحق محلات تستخدم قطع الغيار المستعملة للسيارات، مطالبا بالسماح في استخدامها وخصوصا أن استيرادها ممنوع، مشددا على ضرورة الاهتمام بقطعان الأبقار.