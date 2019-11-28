مصر... إحباط تهريب طائرة تجسس ومقذوفات نارية

أحبطت جمارك بورسعيد، شمال شرقي مصر، محاولة تهريب طائرة تنصت وتجسس، وعدد من مقذوفات الطلقات النارية الفارغة.

اشتبه مسؤلو الإدارة المركزية لجمارك مدينة بورسعيد، في مشمول بيان جمركي خاص بإحدى شركات الاستيراد، وذلك خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بمجمع السيارات، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" الإلكتروني.

إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس بجمارك بورسعيد pic.twitter.com/hmkPWOvVYJ — sooonews (@sooonews) November 28, 2019

وعثر المسؤولون على طائرة آلية توجه لاسلكيًا بالريموت كنترول، مزودة بكاميرات تصوير، ومجهزة لتركيب دائرة إلكترونية غير واردة بالمستندات، داخل محتويات 100 طرد قطع غيار سيارات مستعملة واردة من أستراليا.

إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس بجمارك بورسعيد pic.twitter.com/wMnhT6EcV4 — sooonews (@sooonews) November 28, 2019

وفي سياق متصل نجح الموظفون خلال معاينة مشمول حاوية قادمة من الأردن بساحة الصفا والمروة بجمرك بورسعيد، في العثور على 90 كوبا زجاجيا شفافا مثبت بكل منه مقذوف طلقات نارية فارغة.

إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس بجمارك بورسعيد بجمارك بورسعيد pic.twitter.com/bDjFNUwREe — sooonews (@sooonews) November 28, 2019

وكان ذلك داخل الحاوية التي شملت 470 كرتونة هدايا وخردوات بوزن 10.508 طن، وقرر مسؤلو الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.