أصغر محافظ في تاريخ مصر يعلق على ثقة السيسي فيه

علق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف الجديد، الذي يعد أصغر محافظ في تاريخ مصر، على ثقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيه.

وأعرب غنيم (34 عاما) خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن تي في" المصرية، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس المصري له، موضحا أن قرار تعيينه محافظا لبني سويف كان مفاجئا بالنسبة له، خاصة أنه حتى أمس كان نائبا لمحافظ بورسعيد، وكان ضمن من استقبل الرئيس السيسي خلال افتتاحه المشروعات أمس في بورسعيد، بحسب تقارير مصرية محلية.

وأضاف أنه أبلغ أنه سيكون محافظا لبني سويف مساء أمس، "المسؤولية كبيرة عليا"، على حد قوله، موضحا أنه كان في منصب نائب محافظ بورسعيد على مدار الـ 15 شهرا، موضحًا أن بورسعيد تتميز عن أية محافظة بأنها باكورة المشروعات القومية مثل المشروعات التي شهدتها المحافظة أمس.

وتابع: "المشروعات دي خلتني على احتكاك بالتأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، كما أن الفيوم قلب مصر، وهي أول الصعيد ونهاية شمال مصر، وهتكون المعبر اللي هيربط مصر كلها ببعض"، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تواجد المحافظين ونوابهم في الشوارع وأن يشعر المواطنين بأنهم على تواصل تمام بالسلطة التنفيذية والاهتمام بالصحة والتعليم.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه أول تكليف للمحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية.

ووجه السيسي، المحافظين الجدد ونوابهم، بالمتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم، فضلا عن إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

كان المحافظون المصريون الجدد ونوابهم، أدوا أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشمل قرار التعيين 16 محافظا جديدا هم: عبد الحميد عبد العزيز للقليوبية، وجمال نور الدين لكفر الشيخ، وعصام سعد ابراهيم لأسيوط، وأحمد عبد الله الأنصاري للفيوم، وطارق رحمي للغربية، وطارق الفقي لسوهاج.

ومحمد الشريف للإسكندرية، وخالد شعيب لمطروح، وأشرف الدرديري لقنا، وشريف فهمى بشارة للإسماعيلية، وأشرف عطية عبد الباري لأسوان، وعمرو حنفي للبحر الأحمر، وإبراهيم الشهاوى للمنوفية، ومحمد هاني جمال الدين لبنى سويف، وأسامة القاضي للمنيا، وأيمن مختار للدقهلية.