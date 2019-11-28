إشارة من محمد بن سلمان وولي عهد دبي تشعل الحماس على مواقع التواصل

أشعلت صورة تجمع بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حماس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الصورة المتداولة، ولي عهد دبي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، والتي يظهر فيها مع الأمير محمد بن سلمان، وهما يلوحان بشعار معرض "دبي إكسبو 2020"، وذلك خلال زيارة ابن سلمان للمعرض اليوم الخميس.

تشرفت اليوم بمرافقة ضيف البلاد العزيز أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في زيارة لمقر معرض اكسبو 2020 والذي نستضيفه في دبي العام المقبل بمشاركة 192 دولة.. فخورون بالدعم والحضور السعودي الكبير في هذا الحدث. pic.twitter.com/o094S7TbyN — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 28, 2019

وعلق ولي عهد دبي على الصورة: "تشرفت اليوم بمرافقة ضيف البلاد العزيز أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في زيارة لمقر معرض اكسبو 2020 والذي نستضيفه في دبي العام المقبل بمشاركة 192 دولة.. فخورون بالدعم والحضور السعودي الكبير في هذا الحدث".

وأحدثت الصورة تفاعلا كبيرا بين مستخدمي "تويتر"، إذ أجمعوا أن صورتهما تدل على مستقبل الدولتين.

وخلال تواجدة في "إكسبو 2020"، زار ولي العهد السعودي بصحبة ولي عهد دبي، المنطقة المخصصة للجناح السعودي في المعرض، الذي كانت المملكة كشفت النقاب في نيسان/أبريل الماضي عن تصميمه بمساحة كلية 13069 مترا مربعا، ليكون بذلك ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمع كليهما لشرح حول الجناح وتصميمه وواجهته المميزة التي تنطلق من الأرض نحو السماء، تعبيرا عن تمسك المملكة بتراثها الذي يشكل أساسا متينا لانطلاقها نحو المستقبل.

وشاهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الزيارة فيلما قصيرا حول تصميم الجناح السعودي الذي سيسلط الأضواء على رسالة المملكة للعالم وانفتاحها في التواصل على جميع الأصعدة الاستثمارية والسياحية والثقافية لصناعة مستقبل أفضل للجميع.

وتضمن الفيلم توضيحا للمراحل الإنشائية التي سيمر بها الجناح حتى اكتمال تشييده، والمكونات المختلفة التي سيتضمنها الجناح السعودي الذي سيشكل علامة مميزة من علامات المعرض العالمي الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وكان ولي العهد السعودي، أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارات، خلال زيارته أمس الأربعاء، والتي شهدت تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.

ويسعى معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى المساهمة بشكل فعال في دعم مسيرة نمو دولة الإمارات وازدهارها، وخططها التنموية المستقبلية؛ ويقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.