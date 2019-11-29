إلقاء القبض على 26 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا

تم إيقاف 26 مهاجرا غير شرعي من قبل الشرطة التركية خلال محاولتهم التسلل إلى جزيرة ميدللي "لسبوس" اليونانية.

وجاء في تصريح الشرطة التركية، بحسب وكالة الأنضول الإخبارية: "إن قوات الدرك ضبطت 26 مهاجرا سوريا بينهم نساء وأطفال في "آيفاليك" التابع لولاية باليكسير، قبيل محاولتهم التوجه إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية".

وتم حجز المهاجرين في إدارة الهجرة في الولاية، ومعهم شخص من المشتبه بأنه منظم لرحلات الهجرة غير النظامية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وصرح وزير الداخلية التركي منذ أيام، أن نحو 100 ألف سوري يقيمون في إسطنبول دون موافقة السلطات غادروها منذ أوائل يوليو/ تموز، عندما حددت الحكومة مهلة للسوريين غير المسجلين في المدينة لمغادرتها إلى أقاليم أخرى.

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن 3 ملايين لاجئ سوري سيعودون إلى بلادهم من تركيا على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى مليون لاجئ.

ويذكر أن قرابة مليون لاجئ من الفارين من الحرب في سوريا وغيرهم من المهاجرين قد وصلوا إلى اليونان، قادمين من تركيا عام 2015، وطالما انتقدت المنظمات الحقوقية الأوضاع غير الملائمة في مخيمات اللاجئين.