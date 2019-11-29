وزير لبناني يشتري مليون دولار وسط حراسة مشددة في البقاع

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الخميس، عن قيام مسؤول لبناني بعملية تصريف للمال عند أحد الصرافين في منطقة البقاع اللبنانية.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن وزيرا لبنانيا اشترى من أحد كبار الصيارفة مبلغ مليون دولار أمريكي.

وأشار المصدر أن عملية التصريف رافقتها حراسة مشددة من قبل المرافقة التابعة للوزير الذين قاموا بنقل الأموال من مكان إلى آخر.

ويعاني لبنان من أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وسط احتجاحات منذ 17 كتوبر /تشرين الأول الماضي، وأعلن أكثر من مرة التزامه بسداد أي سندات بالعملة الصعبة في موعدها.