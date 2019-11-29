"حزب الله" ينفي تلقي نصرالله رسالة من فرنسا

بعد انتشار أنباء عن تلقي الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، رسالة من الدولة الفرنسية بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

نفت العلاقات الإعلامية في ​حزب الله​ تلقي الأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ رسالة من ​فرنسا​ بشأن ​الوضع الاقتصادي​.

وكشفت وسائل إعلام عربية عن رسالة خاصة تلقاها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، من الدولة الفرنسية بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تعصف بلبنان.

وأشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر خاصة أن الرسالة الفرنسية احتوت على تحذيرات بشأن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في ​لبنان​ وانعكاس ذلك على الحزب وجمهوره ومناصيره.