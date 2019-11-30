"وصاية إقليمية على نظم عربية".. قرقاش يثير جدلا واسعا بتغريدة غامضة

حالة من الجدال والتكهنات، أثارها أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال قرقاش في التغريدة: "أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة، وأكثر من دولة عربية للأسف تعزز الوصاية الإقليمية على شؤونها أو تسعى إليها".

أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة، وأكثر من دولة عربية للأسف تعزز الوصاية الإقليمية على شؤونها أو تسعى إليها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 29, 2019

وتوالت الردود على التغريدة، حيث ظهر من تعامل معها على أنها تخص ملف قطر، في حين ذهب آخرون للإشارة إلى تركيا وإيران وغيرها، وطالب البعض بتوضيح الدول المقصودة.

رجاء تحديد الدولة أو الدول التى تسعى إلى تعزيز الوصايا الاقليميه على شئونها الخاصة حتي لا نضرب أخماس في اسداس — Gaber (@Gaber72823096) November 30, 2019

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الدعم القطري لتركيا لفرض وصايتها علي سواحل البحر المتوسط ومحاوله حصار مصر..تدركه القياده المصريه و الإماراتية تماما..وانا واثق من قدره البلدين علي التصدي للمشاريع الخبيثه للعثمانيين.. — Atef (@Atef73865889) November 29, 2019

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ما هي العقوبات التي فرضت على تركيا جراء التدخل في الدول العربية؟؟ تركيا تربح ملايين الدولارات من السياحة العربية لتركيا. يجب وقف ذلك. — Jean Def (@NTistek) November 29, 2019

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