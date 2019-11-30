"وصاية إقليمية على نظم عربية".. قرقاش يثير جدلا واسعا بتغريدة غامضة

وقال قرقاش في التغريدة: "أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة، وأكثر من دولة عربية للأسف تعزز الوصاية الإقليمية على شؤونها أو تسعى إليها".
أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة، وأكثر من دولة عربية للأسف تعزز الوصاية الإقليمية على شؤونها أو تسعى إليها.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 29, 2019
وتوالت الردود على التغريدة، حيث ظهر من تعامل معها على أنها تخص ملف قطر، في حين ذهب آخرون للإشارة إلى تركيا وإيران وغيرها، وطالب البعض بتوضيح الدول المقصودة.
رجاء تحديد الدولة أو الدول التى تسعى إلى تعزيز الوصايا الاقليميه على شئونها الخاصة حتي لا نضرب أخماس في اسداس— Gaber (@Gaber72823096) November 30, 2019
الدعم القطري لتركيا لفرض وصايتها علي سواحل البحر المتوسط ومحاوله حصار مصر..تدركه القياده المصريه و الإماراتية تماما..وانا واثق من قدره البلدين علي التصدي للمشاريع الخبيثه للعثمانيين..— Atef (@Atef73865889) November 29, 2019
ما هي العقوبات التي فرضت على تركيا جراء التدخل في الدول العربية؟؟ تركيا تربح ملايين الدولارات من السياحة العربية لتركيا. يجب وقف ذلك.— Jean Def (@NTistek) November 29, 2019
يا حكام قطر سمعتوا وفهمتوا— ❣️بن غريبه (@haronaaa1) November 29, 2019
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