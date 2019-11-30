محافظة ميسان العراقية تعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا التظاهرات

أعلنت محافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم السبت، الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التظاهرات في عموم البلاد.

ونشر مكتب محافظ ميسان علي دواي، بيانا جاء فيه" الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح الشهداء الذين استشهدوا خلال التظاهرات في محافظات العراق".

وأضاف البيان "بهذه الأحداث الأليمة نتقدم إلى ذوي الشهداء والجرحى بخالص العزاء وعظيم المواساة، ونسأل الله الرحمة والخلود للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، كما نسأله أن يحفظ العراق والعراقيين، وأن يدفع عنهم ويحميهم وأن يمن عليهم بالأمن والأمان أنه نعم المولى ونعم المجيب .

يذكر أن محافظات النجف، الديوانية، بابل، والمثنى، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي، غدا الأحد، والحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التظاهرات في العراق.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.