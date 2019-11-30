الرئيس الفلسطيني يتسلم رد "حماس" بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية

سلم رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، اليوم السبت، رد حركة حماس على ملف المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

رام الله - سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "تسلم الرئيس عباس خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر رد حركة حماس على الرسالة المتعلقة بالانتخابات، والموجهة من قبل الرئيس لحركة حماس والفصائل الفلسطينية كافة".

وأبلغ الرئيس رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأنه "سيتم دراسة مضامين ردود حركة حماس والفصائل خلال الأيام القادمة".

وكانت حركة حماس أعلنت قبل أربعة أيام موافقتها على المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وسلم رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الثلاثاء المنصرم رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر كتابا خطيا حول موافقة الحركة ومشاركتها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يجري التحضير لها .

وقال هنية في مؤتمر صحفي جمعه برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، "أعلن لشعبنا أننا قدمنا ردنا الإيجابي على خارطة الانتخابات وحماس ستشارك في الانتخابات المزمع عقدها".

وأضاف هنية، "الانتخابات وسيلة نتطلع من خلالها للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وأن ننهي الانقسام، وأن نكون أمام نظام فلسطيني قائم على الشراكة وما يحدث في صندوق الاقتراع سيكون محل احترام وتقدير حركة حماس حيث يجب أن تقام الانتخابات في الضفة وغزة والقدس، ومن غير المقبول عدم إجرائها في القدس".

يشار إلى أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أجريت عام 2006، وآخر انتخابات رئاسية عام 2005 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .

كما يذكر أن التحضير للانتخابات وموعد عقدها يحتاج لمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس يحدد مدة التحضير لعقدها 90 يوما.