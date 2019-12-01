خالد بن سلمان للعاهل السعودي: الشعب يقف خلف قيادته

وجه الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال خالد بن سلمان، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد: "تأتي ذكرى البيعة الخامسة للعاهل السعودي، بعزيمة شعب يقف خلف قيادته لتحقيق الريادة التي رسمها لنا ملك الحزم، ورؤية المملكة 2030، التي أسسها باني أمجاد وحضارة وطننا ولي العهد".

تأتي ذكرى البيعة الخامسة لسيدي خادم الحرمين الشريفين بعزيمة شعب يقف خلف قيادته لتحقيق الريادة التي رسمها لنا ملك الحزم ، ورؤية المملكة 2030 التي أسسها باني أمجاد وحضارة وطننا الغالي سيدي ولي العهد. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 30, 2019

وتابع: "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك سلمان وإلى ولي العهد، حفظهما الله، وللشعب السعودي وجنودنا البواسل بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم في البلاد".

وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة، وفقا للوكالة.

أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي العهد-حفظهما الله - وللشعب السعودي وجنودنا البواسل بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم في البلاد. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 30, 2019

وقد بويع الملك سلمان ملكا في 23 يناير 2015، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012 بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

وُلد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1935 في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود.