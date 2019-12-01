"لن أعود إلى الرياض أبدا"... سر تغريدة المغني الأمريكي التي أشعلت السعودية

أحدثت تغريدة لمطرب الراب الأمريكي، ليل واين، ضجة واسعة في المملكة العربية السعودية، عقب مشاركته في حفل أمس السبت ضمن فعاليات موسم "الدرعية".

وشارك واين في حفل مساء أمس السبت ضمن موسم الدرعة بجانب مغنيين أمريكيين عديدن، مثل تايغا وفيوتشرز.

Never going to Riyadh again!!! — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) December 1, 2019

​ولكن عقب الحفل، نشر واين تغريدة مقتضبة قال فيها: "لن أعود إلى الرياض أبدا".

باقة خاصة 🔥 ليلة 29 وليلة 30 نوفمبر في تذكرة واحدة وبـ 495 ريال 😍



ليلة 29 🎼

Marshmello, Pitbull, Shaggy, Don Omar & Scott Forshaw 🔥



ليلة 30 🎼

Lil Wayne, Tyga, Future & Scott Forshaw 🎧



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🏷 أو من خلال مكتبة جرير#موسم_الدرعية #كن_جزءاً_من_التاريخ pic.twitter.com/kzbC1hpBUy — DiriyahSeason | موسم الدرعية (@DiriyahSeason) November 28, 2019

​وأرجع عدد من مستخدمي مواقع التواصل في السعودية، هذا القرار، إلى رفض السلطات السعودية صعوده إلى مسرح الدرعية، وهو ممسكا بسيجارة من مخدر الحشيش.

قصدي هذي التغريدة من زعله ؟

قرات ردود تقول انه دخل بالحشيش ومنعوه ؟ https://t.co/CI7lwflCli — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) December 1, 2019

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Drugs are not allowed in Saudia Arabia and I am sure that our guys informed you before, and you thought that we are kidding,so shut up and go back to your home . — GASSAN (@gassan_z) December 1, 2019

​وهاجم مستخدمو مواقع التواصل تصريحات المطرب الأمريكي، وقالوا له إن قواعد وقوانين السعودية ينبغي أن تحترم من الجميع، ولن يسمح أبدا لأحد باستخدام المخدرات في البلاد.