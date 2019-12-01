نتنياهو: لم نعف حماس من مسؤولية أي هجوم من غزة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، إننا لم نعف حماس من تحمل المسؤولية عن أي هجوم ينطلق ضدنا من قطاع غزة.

وذكر نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، أن بلاده سبق وعملت ضد حركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بزعم أن من حق بلاده العمل ضد جميع "التنظيمات الإرهابية".

قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية:



عملنا ضد حركة الجهاد الإسلامي ومن حقنا بطبيعة الحال العمل ضد جميع التنظيمات الإرهابية ولكن لم نعفِ حماس من تحمل المسؤولية عن أي عمل هجومي ينطلق ضدنا من قطاع غزة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 1, 2019

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي أنه عقد قبيل نهاية الأسبوع لقاء مع رئيس الشاباك، أطلعه على العمليات التي يقوم بها الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، بشكل مستمر.

نعزز المقومات الأمنية الخاصة بالبلدات التي تقع في يهودا والسامرة وبالمواطنين الذين يعيشون هناك. فهذا هو المقترح الذي سيطرح اليوم على مائدة الحكومة – تخصيص 40 مليون شيكل لتعزيز الإجراءات الأمنية. سنكافح الإرهاب وهم لن يقتلعونا من هنا. هذه هي أرضنا! — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 1, 2019

وأوضح نتنياهو أن بلاده ستقوم بتعزيز الدفاعات الأمنية الخاصة بمستوطنات الضفة الغربية، وبالمستوطنين الذين يعيشون هناك، حيث خصص 40 مليون شيكل لتعزيز الإجراءات الأمنية.