رئيس مركز الكلمة لـ"سبوتنيك": عبد المهدي حصل على ضمانات بعدم  مساءلته قبل الاستقالة

وأضاف خزعل في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم الأحد، قائلا: التوافق الآن بين الكتل السياسية حول تسمية تكنوقراط لرئاسة الحكومة وكتيبته الوزارية، وقد طرحت عدة أسماء في شكل تسريبات، أمس، ورفضها الشارع، ولكن هناك أسماء غير حزبية تتمتع بثقة المتظاهرين، وسيطالب رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية رئيس الوزراء الجديد، وفق ما حدده الدستور العراقي.
وحول احتمالية محاكمة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، على جرائم قتل المتظاهرين، تحدث خزعل عن حصول عبد المهدي على ضمانات كبيرة من الأحزاب السياسية العراقية، قبل تقديم استقالته، تضمن عدم مساءلته قانونيًا بعد ترك منصبه –وفق قوله.
ويعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، التي تزامنت مع زيادة حدة التظاهرات في الشارع العراقي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد النخبة السياسية الحاكمة.
وجاء قرار عبد المهدي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، نواب البرلمان إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي، لوقف دوامة العنف في البلاد.
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