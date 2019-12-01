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15:08 01 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    احتجاجات العراق

    رئيس مركز الكلمة لـ"سبوتنيك": عبد المهدي حصل على ضمانات بعدم  مساءلته قبل الاستقالة

    © REUTERS / Khalid Al Mousily
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    قال مهدي خزعل، رئيس مركز "الكلمة" للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرفض الشعبي العراقي ليس للحكومة فحسب، بينما للعملية السياسية بأكملها.

    ويطالب المحتجون العراقيون بخروج المسيطرين على منافذ السلطة في البلاد، منذ الغزو الأمريكي 2003 وحتى الأن، ومعهم أحزابهم السياسية".    

    رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
    © REUTERS / Essam al-Sudani
    البرلمان العراقي يصدر قرارا بشأن محافظتي ذي قار والنجف بعد قبول استقالة الحكومة
    وأضاف خزعل في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم الأحد، قائلا: التوافق الآن بين الكتل السياسية حول تسمية تكنوقراط لرئاسة الحكومة وكتيبته الوزارية، وقد طرحت عدة أسماء في شكل تسريبات، أمس، ورفضها الشارع، ولكن هناك أسماء غير حزبية تتمتع بثقة المتظاهرين، وسيطالب رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية رئيس الوزراء الجديد، وفق ما حدده الدستور العراقي.

    وحول احتمالية محاكمة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، على جرائم قتل المتظاهرين، تحدث خزعل عن حصول عبد المهدي على ضمانات كبيرة من الأحزاب السياسية العراقية، قبل تقديم استقالته، تضمن عدم مساءلته قانونيًا بعد ترك منصبه –وفق قوله. 

    ويعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، التي تزامنت مع زيادة حدة التظاهرات في الشارع العراقي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد النخبة السياسية الحاكمة.

    وجاء قرار عبد المهدي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، نواب البرلمان إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي، لوقف دوامة العنف في البلاد.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مظاهرات, عادل عبد المهدي, العراق
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