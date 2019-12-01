قبل مغادرته الإمارات... رسالة من ولي عهد السعودية لمحمد بن زايد

وجاء نص البرقية كالتالي:"صاحب السمو الأخ الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
سمو #ولي_العهد يبعث برقية شكر لسمو ولي عهد #أبوظبي.https://t.co/dnDZdO0G5s#واس pic.twitter.com/e4On0Cf9FX— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 1, 2019
لقد أكدت المباحثات المشتركة التي عقدتها مع سموكم في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على المضي قدما في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان حفظهما الله.
متمنيا لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري".
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 1, 2019
سمو #ولي_العهد يغادر دولة #الإمارات العربية المتحدة.https://t.co/VpPMGUxS66#واس pic.twitter.com/tr6DM3KM4I
وكان في وداع ابن سلمان، لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسفير خادم المملكة لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.
وكان ولي العهد السعودي، أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارات، خلال زيارته والتي شهدت تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.
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