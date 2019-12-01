قبل مغادرته الإمارات... رسالة من ولي عهد السعودية لمحمد بن زايد

بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية شكر لولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إثر مغادرته دولة الإمارات.

وجاء نص البرقية كالتالي:"صاحب السمو الأخ الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات المشتركة التي عقدتها مع سموكم في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على المضي قدما في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان حفظهما الله.

متمنيا لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري".

وكان في وداع ابن سلمان، لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسفير خادم المملكة لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

وكان ولي العهد السعودي، أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارات، خلال زيارته والتي شهدت تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.