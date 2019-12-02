من الصحراء إلى الفضاء... اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات

في ذكرى يومنا الوطني ال٤٨..نستذكر المؤسسين .. نشحذ همم العاملين .. نراجع خططنا..نرسم مستقبلنا..نرسخ وحدتنا ..نعاهد شعبنا على أن كل عام اتحادي سيكون أفضل من سابقه ..وكل جيل اتحادي سيرفع رأس من قبله ..وكل ذرة من تراب الوطن-كل الوطن- ستبقى جزءاً من هذا الاتحاد وفداءً لهذا الاتحاد .. pic.twitter.com/JByhVOpCPY