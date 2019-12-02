من الصحراء إلى الفضاء... اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الدولة الاتحادية، التي شكك البعض في استمرارها عند تأسيسها، أصبحت نموذجاً للدولة العصرية، التي تضاهي الدول الكبرى في العديد من المجالات، وأضحى الإصرار على الحفاظ عليها، والنهوض بقدراتها مثالاً يحتذى في جميع أنحاء العالم.
وكتب محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الشخصي عبر التويتر: " في ذكرى يومنا الوطني ال٤٨..نستذكر المؤسسين .. نشحذ همم العاملين .. نراجع خططنا..نرسم مستقبلنا..نرسخ وحدتنا ..نعاهد شعبنا على أن كل عام اتحادي سيكون أفضل من سابقه ..وكل جيل اتحادي سيرفع رأس من قبله ..وكل ذرة من تراب الوطن-كل الوطن- ستبقى جزءاً من هذا الاتحاد وفداءً لهذا الاتحاد ..".
في ذكرى يومنا الوطني ال٤٨..نستذكر المؤسسين .. نشحذ همم العاملين .. نراجع خططنا..نرسم مستقبلنا..نرسخ وحدتنا ..نعاهد شعبنا على أن كل عام اتحادي سيكون أفضل من سابقه ..وكل جيل اتحادي سيرفع رأس من قبله ..وكل ذرة من تراب الوطن-كل الوطن- ستبقى جزءاً من هذا الاتحاد وفداءً لهذا الاتحاد .. pic.twitter.com/JByhVOpCPY— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 1, 2019
وذكرت الوكالة أنه في اليوم الوطني يحتفل الإماراتيون بمعجزات تحققت في الأرض والفضاء، وبالسواعد السمر التي تبني وتعمر، وبالعقول التي تخطط وتخرج للعالم بأجمل ما يبدعه الإنسان.
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