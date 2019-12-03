صحيفة: المجتمع الدولي لا يضع "فيتو" على مشاركة أي فريق لبناني بالحكومة

بعد مرور شهر ونصف الشهر على اندلاع تظاهرات شعبية في لبنان، احتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية ودخول البلاد في نفق الفراغ الحكومي وفشل الأحزاب السياسية التوصل لتسوية حكومية جديدة.

كشفت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن مصدر دبلوماسي أن ممثلي الدول الخمس الكبرى عقدوا اجتماعا للبحث بالوضع اللبناني، واعتبروا أن على لبنان تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن لأن المسار الآخر قد يؤدي إلى التدهور والانهيار.

وأوضح المصدر للصحيفة أن سبب تأجيل الاجتماع الأميركي- الفرنسي- البريطاني بشأن لبنان هو غياب الحكومة وتفاصيلها وبالتالي غياب ماهيتها وأهدافها وبرنامجها للانتقال إلى موضوع كيفية تقديم المساعدة لها.

وأبدى المصدر خوف وقلق ​المجتمع الدولي​ ممّا آلت إليه الأوضاع في لبنان، وطريقة تعامل السياسيين اللبنانيين مع الأزمة الخطيرة دون أيّ مراعاة لعامل الوقت والحاجة الماسة لإجراءات تنفيذية لإنقاذ التدهور الاقتصادي".

وشدّد الدبلوماسي على أنّ "هناك مؤشرات إيجابيّة، لكن لا يمكن البناء عليها قبل تأليف الحكومة التي تتبادل القوى والأحزاب السياسية المناورة في موضوع المشاركة فيها، وتحاول الحفاظ على مواقعها ومكتسباتها ونفوذها". وأكّد "استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني"، مبديًا أسفه بالقول: "لديكم سياسيون أذكياء ولكن ليس لديكم رجال دولة".