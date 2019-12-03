تحالف "سائرون" يقدم تنازلات ويعتبر الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر

قدم وفد من تحالف "سائرون"، اليوم الثلاثاء، كتابا رسميا إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح بشأن تنازل الكتلة عن استحقاقها الانتخابي.

وجاء في بيان التحالف على "فيسبوك": "سائرون تؤكد التزامها بتوجيهات السيد القائد الصدر واعتبار الشعب هو الكتلة الاكبر في تقديم مرشح رئيس الحكومة".

وأضاف البيان: "قدم تحالف سائرون الفائز الاول بانتخابات العام 20118 تنازله عن تقديم مرشح للحكومة باعتباره الكتلة الاكبر واعتبار الشعب هو الكتلة الاكبر والمعنية بتقديم مرشح الحكومة".

وتناول الكتاب المقدم تنازل تحالف سائرون عن تقديم مرشح الحكومة تنفيذا لتوجيهات السيد مقتدى الصدر واعتبار الشعب هو الكتلة الأكبر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب عن تحالف "سائرون" علاء الربيعي إن "تحالف سائرون، سيقف بقوة ضد المحاصصة ولن نسمح بالعودة إليها في آليات ترشيح رئيس الوزراء المقبل، التي أكدنا بشكل واضح ضرورة العودة فيها إلى المتظاهرين والشعب العراقي"، مبينا أن "الشعب العراقي قال كلمته بكل وضوح بأهمية تصحيح المسار في العملية السياسية وعدم العودة للتخندقات والمحاصصة".

ووافق البرلمان العراقي خلال جلسته المنعقدة، الأحد الماضي، على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك بعدما تقدم بها عبد المهدي الجمعة الماضية، على خلفية احتجاجات واسعة تشهدها العديد من المدن العراقية منذ نحو شهرين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا.