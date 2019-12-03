المعجب: التنسيق بين النيابتين الروسية والسعودية بلغ مستويات عالية

أكد النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب أن التنسيق بين النيابة العامة السعودية ونظيرتها الروسية بلغ مستويات عالية في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة السعودية أن "النائب العام سعود بن عبد الله المعجب التقي في مكتبه بالرياض بالمدعى العام الروسي يوري تشايكا الذي يقوم بزيارة للمملكة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى".

وبحسب البيان، قال المعجب إن "هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في روسيا الاتحادية"، مضيفا أن "التنسيق بين النيابتين وصل إلى مستويات عالية في ما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

كما ذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النيابية والعدلية، وبحث مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين في وقت سابق خلال من هذا العام هلال الزيارة التي قام بها المعجب إلى روسيا الاتحادية".

يذكر أن النائب العام السعودي سعود المعجب قام بزيارة إلى روسيا، في نيسان/أبريل الماضي، وقع خلالها مذكر تفاهم بين النيابة العامة الروسية ونظيرتها السعودية.