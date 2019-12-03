ناشطة سعودية مثيرة للجدل تطلب مبلغا ضخما نظير ردها على الشائعات التي تطاردها... فيديو

وعبر مقطع مصور، أكدت القحطاني أنها لن تصرح أو توضح هذه الشائعات، إلا في حالة واحد فقط، وهي إذا تلقت عرضا من الفضائية بمبلغ 200 ألف دولار (أكثر من نصف مليون ريال سعودي).
ولم يكن هذا هو شرط هند القحطاني الوحيد، إذ اشترطت أن تكون الفضائية رسمية ومعترف بها ومشهورة على نطاق واسع، وأن تكون تابعة للسعودية أو الكويت أو الإمارات.
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وكانت هند القحطاني تعمل في مجال التدريس بالمملكة العربية السعودية، قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبررت شروطها في المقطع المصور بأنها "رقم واحد في الخليج، بل وتكاد تكون كذلك في الوطن العربي".
وأثارت هند القحطاني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في عدم مقاطع مصورة، وهي ترقص مرتدية شورتا قصيرا، كما أنها ظهرت في مقطع آخر وهي تدعو السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.
وظهرت الناشطة السعودية في مقطع مصور آخر، وهي تتحدث عن جمالها، وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن بالحجاب.
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