"أنصار الله" تتهم الجيش اليمني بقصف أوقع قتيلا ومصابين جنوب الحديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بشن قصف أوقع قتيلاً و4 جرحى في محافظة الحديدة غربي البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت الجماعة، عبر موقع قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن قوات الجيش أطلقت قذيفة مدفعية على قرية المنقم في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 4 آخرين.

وأضافت أن الجيش نفذ قصفاً مدفعياً مماثلاً على قريتي الشجن والكوعي في مديرية الدريهمي، وأطلق صاروخاً موجهاً وقذائف مدفعية باتجاه شمال شرقي حيس جنوب شرقي الحديدة.

وأشارت إلى إحباط مقاتلي الجماعة، محاولة تقدم للجيش في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

ونشر الفريق الأممي لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الجانبين.

وبوقت سابق من اليوم أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، أن قوات التحالف واصلت خلال الساعات الماضية، تصعيدها من خلال شن عدد من الهجمات المكثفة في جبهات الحدود والجبهات الداخلية"، لافتا إلى أن طيران التحالف شن أكثر من 18 غارة على جبهات الحدود.

وأكد العميد سريع أن الهجمات ومحاولات التسلل "لم تحقق أي تقدم، وتلقت قوات التحالف صفعات موجعة".

وعلى صعيد محاولات البحث لحل سياسي للأزمة اليمنية المتواصلة منذ نحو خمس سنوات بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم في العاصمة العُمانية مسقط، مع رئيس الوفد المفاوض في الجماعة محمد عبدالسلام، آفاق عقد جولة مشاورات سياسية شاملة بعد وقف العدوان وفك الحصار". حسبما ذكر عبد السلام عبر تويتر.