الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء الاتصال لتعزية الملك سلمان في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود.

وقالت الوكالة إن الرئيس التركي "عبر عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان".

وأشارت إلى أن العاهل السعودي من جانبه "أعرب عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد".

وتأزمت العلاقة بين السعودية وتركيا مؤخرا عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا، وصعدت الأخيرة من حدة انتقادها للملكة في وسائل الإعلام.

وكانت العلاقات الاقتصادية السعودية التركية قد شهدت نموا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، والتي سبقت مقتل خاشقجي، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 إلى 22 مليار ريال أي ما يعادل 5 مليار دولار أمريكي، وتعد الدولتان من الاقتصاديات الكبرى في المنطقة وكلاهما عضو في مجموعة العشرين.