تسجيل
21:49 03 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    ذهب

    وزير الثروة المعدنية المصري: نرحب برغبة "إنديفور" في الاستحواذ على منجم ذهب السكري

    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/102904/12/1029041251.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912031043601689-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A/

    رحب وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، برغبة مجموعة "إنديفور" الكندية للتعدين في الاستحواذ على شركة تعدين الذهب البريطانية "سنتامين" في عرض بقيمة 1.47 مليار استرليني (1.89 مليار دولار) عبر صفقة أسهم بالكامل.

    الذهب
    © Sputnik . Oleg Lastochkin
    مصر... "سنتامين للتعدين" تعلن انخفاض إنتاج الذهب في منجم السكري
    وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "إنديفور" المدرجة في تورنتو عن عرضها، الذي ينطوي على علاوة 13 في المئة فوق آخر سعر إغلاق لسهم "سنتامين"، سعيا لكسب السيطرة على المنجم الوحيد العامل لسنتامين وهو منجم السكري في مصر.

    لكن سنتامين رفضت العرض قائلة إنه لا يقدم قيمة كافية لمساهميها.

    وقال الملا لـ"رويترز" إن بلاده "ترحب بجذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والثروات التعدينية خاصة بعد صدور تعديلات قانون الثروة المعدنية وقرب الانتهاء من إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية والذى سيسهم في اهتمام وجذب الشركات العالمية لهذا النشاط المهم".

    "رغبة إنديفور العالمية للتعدين والتي تعمل في جنوب أفريقيا ومالي والكاميرون للاندماج مع سنتامين في منجم السكري للذهب بمرسى علم سيدعم المشروع ويعطي رسائل إيجابية عن رغبة إحدى الشركات العالمية في التواجد على أرض مصر وضخ استثمارات فى أنشطة البحث عن الذهب وسيشجع شركات أخرى".

    وشهد العام المنصرم فورة في الصفقات بقطاع الذهب في ظل سعي الشركات لاستخلاص المزيد من القيمة من العمليات بعد سنوات من تراجع النشاط وانخفاض العوائد.

    وقالت إنديفور، التي تدير أربعة مناجم في غرب أفريقيا، إن منجم السكري سيستفيد من حقيقة أن "لامانشا"، وهي مجموعة خاصة لتعدين الذهب يرأسها رجل الاعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، ستصبح مستثمرا رئيسيا. وعائلة ساويرس مستثمر كبير في إنديفور.

    وقال ساويرس، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة "لامانشا"، في بيان "نؤيد الأساس المنطقي الاستراتيجي لهذا المقترح، وندعمه بشكل كامل".

    وقالت سنتامين "بنود المقترح تعود بفائدة أكبر نسبيا لمساهمي إنديفور، ولا تعكس بشكل مناسب المساهمة التي ستقدمها سنتامين للكيان الذي سيشكله الاندماج".

    وقالت إنديفور إنها تعتزم عرض 0.0846 من أسهمها مقابل كل سهم في سنتامين، أو ما يوازي 126.27 بنس لكل سهم.

    وأبدت إنديفور اهتمامها للمرة الأولى بسنتامين في 2018 عبر عرض جرى رفضه سريعا. وأرسلت إنديفور بعد ذلك عرضا رسميا الشهر الماضي على أمل إجراء مباحثات مع مجلس إدارة سنتامين.

    وقالت شركة التعدين الكندية يوم الثلاثاء إن مجلس إدارة سنتامين رفض إجراء محادثات بدون ما يسمى اتفاق تجميد الوضع، وهو من شأنه تقييد خيارات إنديفور في السعي لإبرام صفقة.

    انظر أيضا:

    وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا: تقارب في وجهات النظر بشأن ملء سد النهضة
    "نايل سات" تتعاقد مع شركة فرنسية لتصنيع وإطلاق قمر صناعي مصري جديد
    وفاة المطرب المصري شعبان عبد الرحيم
    مصر تكشف أمام الاتحاد الأفريقي أخطر تهديد للسلم والأمن
    أردوغان يهاجم مصر وقبرص واليونان ويرد على منتقدي اتفاقه مع السراج
    الإعلان عن وفاة فنان مصري كبير
    الرئيس المصري يكشف للشعب عن حلم جديد رآه منذ 40 عاما... فيديو
    وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان المستجدات على الساحتين السورية والليبية
    السيسي للمصريين: ما دليل حبكم لمصر
    الكلمات الدلالية:
    مصر, ذهب, منجم, منجم السكري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المقاتلة الروسية متعددة الأهداف، والفوق صوتية، والعاملة في جميع الظروف المناخية، سو-27 التابعة للفرقة الاستعراضية الفرسان الروس
    عندما تكون المقاتلة على بعد ذراع...صور مذهلة للطيران الحربي في الجو
    الناتو ليس دعما لتركيا
    "الناتو" لم يعد يلبي رغبات تركيا
    مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة
    مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك