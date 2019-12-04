وهاب يطالب نصر الله بأمر حاسم وحكومات الوحدة الوطنية أوصلت لبنان إلى الإفلاس

غرد رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق، ​وئام وهاب، يوم أمس الثلاثاء، بشأن الوضع اللبناني القائم وعن عمل الحكومات اللبنانية المتعاقبة على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "التويتر"​

وقال وهاب في تغريدته: "حكومات الوحدة الوطنية أوصلت ​لبنان​ إلى الإفلاس فهي حكومات تقاسم مغانم وإلغاء الرقابة النيابية والإصرار عليها إمعان في تخريب البلد، أية ​حكومة​ من هذا النوع يعني "مرقلي تا مرقلك"، ولن تعالج الشارع كما لن تعالج الانهيار المالي والاقتصادي".

حكومات الوحدة الوطنية أوصلت لبنان إلى الإفلاس فهي حكومات تقاسم مغانم وإلغاء الرقابة النيابية والإصرار عليها إمعان في تخريب البلد أية حكومة من هذا النوع يعني مرقلي تا مرقلك ولن تعالج الشارع كما لن تعالج الإنهيار المالي والإقتصادي — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) December 4, 2019

كما دعا وهاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله التخلي عن منظومة​ ​الفساد الموجودة، قائلا في تغريدته: "بالله عليك يا سيد حسن إترك ​منظومة​ ​الفساد​ تسقط تحت أقدام الناس، هؤلاء الفقراء الشرفاء هؤلاء ​الشباب​ والصبايا أقرب إلى ​المقاومة​ من السياسيين المحتالين الذين يطعنوها عند كل مفترق، إتركهم يذهبون الى مزبلة التاريخ".​

بالله عليك يا سيد حسن إترك منظومة الفساد تسقط تحت أقدام الناس هؤلاء الفقراء الشرفاء هؤلاء الشباب والصبايا أقرب إلى المقاومة من السياسيين المحتالين الذين يطعنوها عند كل مفترق إتركهم يذهبون الى مزبلة التاريخ — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) December 3, 2019

وتشهد البلاد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات في كل المناطق اللبنانية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.