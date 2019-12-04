اتهام سفير العراق لدى الأمم المتحدة بقلب الحقائق

شن الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، هجوما حادا على سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم، متهما إياه بـ"قلب الحقائق وتدليس العبارات" أثناء كلمته أمس نيويورك.

ونشر الهاشمي تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، قال فيها: "إحاطة المبعوثة الأممية كانت أكثر مصداقية وموضوعية وإنصافا لمتظاهري تشرين، بخلاف إحاطة محمد حسين بحر العلوم سفير العراق لدى الامم المتحدة، فقد قلب الحقائق ودلس العبارات...التظاهرات السلمية ينبغي أن لا تقتصر على طرد الفاسدين بل لا بد أن تشمل طرد المدلسين، والتدليس أخو الكذب".

إحاطة المبعوثة الأممية كانت اكثر مصداقية وموضوعية وانصافا لمتظاهري تشرين، بخلاف إحاطة محمد حسين بحر العلوم سفير العراق لدى الامم المتحدة، فقد قلب الحقائق ودلس العبارات...التظاهرات السلمية ينبغي ان لا تقتصر على طرد الفاسدين بل لا بد ان تشمل طرد المدلسين، والتدليس اخو الكذب. — Husham Alhashimi هشام الهاشمي (@hushamalhashimi) December 4, 2019

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.