رئيس البرلمان اللبناني يتحدث عن "إيجابيات" في ملف الحكومة

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن الأمور المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة "تبدو بمنتهى الإيجابية"، مشيراً إلى أن "الجميع أظهر رغبة بتقديم التنازلات" للحل.

بيروت- سبوتنيك. ونقل النائب علي بزي، عضو "كتلة التنمية والتحرير" البرلمانية التي يترأسها بري، عنه التأكيد بعد "لقاء الأربعاء" النيابي الأسبوعي، على ضرورة "الاستثمار في تدعيم الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات التي يكتوي بنارها الشعب اللبناني".

وأضاف بأن "بري قارب الواقع الحكومي من الوقائع التي أكدت أن الأمور كانت في منتهى الإيجابية وخاصة أن الجميع أبدى رغبة بتقديم التنازلات".

وبحسب النائب بزي، فإنّ "برّي قارب الملف الحكومي أمام النواب، وأكد أن الأمور تبدو بمنتهى الإيجابية خاصة وأن الجميع أظهر رغبة في تقديم التنازلات لحل الأزمة، ولكن المشكلة تقع في الوقت الذي ضاع".