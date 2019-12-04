قرقاش يضع حلا لأزمات بعض الدول

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، إن إعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية هو ضرورة لحل أزمات بعض دول المنطقة.

ونشر قرقاش سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر"، أنه يتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية، مشيرا إلى أن إعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن تقود إلا إلى مزيد من الأزمات.

أتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية وأرى أن اعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات، وبالمقابل فإن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 4, 2019

ونوه الدكتور أنور قرقاش إلى أن لدول الخليج تجارب مفيدة في هذا الجانب، مدعيا أن المسألة لا تقتصر على الإمكانيات المادية فحسب، بل في جوهرها الإرادة السياسية المقتنعة بأن احتياجات ومطالب المواطن العربي هي بوصلة المسار الحكومي، ومنوها إلى أن الفساد المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها.

ولعل لدول الخليج العربي تجارب مفيدة في هذا الجانب، فالمسألة لا تقتصر على الإمكانيات المادية فحسب بل في جوهرها الإرادة السياسية المقتنعة بأن احتياجات ومطالب المواطن هي بوصلة المسار الحكومي وأن الفساد المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 4, 2019

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "وبالمقابل فإن التعامل الجدي مع مطالب الناس [المتظاهرون] وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية يبقى الخيار الضروري رغم صعوبته".

فما نشهده في أكثر من دولة عربية أزمات هيكلية ومعيشية حادة تتطلب حلولا جذرية تعالج مطالب المواطن المشروعة، فهي ليست بالرياح العاتية التي سترحل كما يتمنى بعض أصحاب القرار بل حالة متأزمة لا بد من التعامل معها بموضوعية وقناعة وتواضع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 4, 2019

وأشار قرقاش إلى أن الدول العربية تشهد أزمات هيكلية ومعيشية حادة، تتطلب حلولا جذرية، مشددا على أصحاب القرار ضرورة التعاطي مع تلك الأزمات بموضوعية وقناعة وتواضع.

يشار إلى أن عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، العراق ولبنان والسودان وسوريا وليبيا ومعهما إيران تشهد أو تعاني من أزمات.