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16:37 05 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي M4

    الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية في ريف الحسكة

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    أفضت الجهود الروسية إلى طلب الجيش التركي من متزعمي التنظيمات التركمانية التابعة له، إخلاء مبنى محطة كهرباء "مبروكة" الحيوية على الطريق الدولي (الحسكة - حلب) في ريف الحسكة، تزامنا مع دخول مهندسي "شركة كهرباء الحسكة" الحكومية برفقة الشرطة العسكرية الروسية، للبدء بإصلاح الأعطال في المحطة.

    ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر ميدانية، أن مسلحي تنظيمات "المعارضة السورية" التركمانية التابعة للجيش التركي انسحبت بالفعل من مبنى محطة تحويل كهرباء "مبروكة" الحيوية المحاذية للطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب) المعروف باسم (M4)، والواقعة على بعد 12 كيلومترا غربي صوامع العالية التي دخلها الجيش العربي السوري منذ أيام، والتي تبعد بدورها نحو 20 كيلومترا غربي بلدة تل تمر.

    وأشارت المصادر إلى وحدات من الجيش العربي السوري تتمركز حالياً مقابل مبنى المحطة من جهة الجنوب على بعد 300 م عن الطريق الدولي، وتحديدا عند مفرق بلدة "مبروكة" الذي يبعد نحو 5 كم عن محطة الكهرباء.
    • الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي M4
      الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي "M4"
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي M4
      الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي "M4"
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي M4
      الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي "M4"
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي M4
      الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي "M4"
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي M4
      الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي "M4"
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي M4
      الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي "M4"
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
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    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي "M4"

    وتأتي هذه التطورات الميدانية التي يشهدها الطريق الدولي (M4) بعد سلسلة من الاجتماعات جمعت ضباطا من قاعدة "حميميم" والقوات التركية من طرف، مع متزعمين في تنظيم " قسد" من طرف أخر، وأفضت لاتفاق بتسليم بلدة تل تمر غربي الحسكة ومدينة عامودا بريف الحسكة الشمالي وعين عيسى بريف الرقة للقوات الروسية والسورية، مع إخلاء قوات "قسد" المقطع الممتد من منطقة ""العالية غربي الحسكة وصولاً إلى عين عيسى ليصبح الطريق الدولي بعهدة الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية، على أن ينسحب منه الجيش التركي ومسلحي "المعارضة السورية" التركمانية التابعة له مسافة 2 كم شمالاً.

    الجيش السوري يدخل قرية جديدة

    وفي السياق، أكد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش العربي السوري دخل قرية أم الخير الملاصقة للطريق الدولي (M4) غربي مدينة تل تمر، وعلى الفور قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفكك كافة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الجيش التركي والمسلحون التركمان الموالين له" بشكل كثيف في مركز صوامع حبوب العالية والقرى المحيطة بها بريف الحسكة الشمالي الغربي.

    إصلاح خطوط 230 ومحطة مبروكة

    وفي السياق، قال مراسل "سبوتنيك" أن مهندسو "شركة كهرباء الحسكة" الحكومية دخلوا برفقة الشرطة العسكرية الروسية وبدأت بإصلاح الأعطال في محطة تحويل كهرباء مبروكة بعد تمكن الورش الفنية من إصلاح أعطال خط (230 ك.ف.أ) على مسافة 5 كم، وذلك بعد خروجه من الخدمة إثر تعرضه للقصف من قبل الجيش التركي والميلشيات التركمانية "السورية" الموالية له في وقت سابق.

    ويعد خط (230 ك.ف.أ) أحد أهم خطوط التغذية الكهربائية التي تزود مختلف مناطق محافظة الحسكة بالتيار الكهربائي، وهو يربط المحافظة بمجموعات التوليد في سد تشرين على نهر الفرات بريف حلب، مرورا بمحطة تحويل المبروكة.

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