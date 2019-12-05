"كان موجها للعالم كله"... الجبير يتحدث عن هجوم سبتمبر

جدد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، تأكيد المملكة على أن الهجوم على منشآت عملاق النفط السعودي "أرامكو" لم تكن موجهة ضد المملكة وإنما ضد العالم كله.

وأضاف الجبير في مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء أن ضمان حرية الملاحة في الخليج يمثل مصلحة لكافة الدول، مشيرا إلى المزايا الجغرافية للمسطح المائي في ما يتعلق بالتجارة الدولية.

يقوم الجبير بزيارة إلى سيئول في الوقت الحالي لعقد محادثات مع وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ-هوا" ومسؤولين حكوميين آخرين.

وأضاف الجبير في "أدانت كوريا الجنوبية الهجمات. وتدعم الحكومة الكورية مبادئ حرية الملاحة في الخليج. ونؤمن في بلادنا بضرورة المواجهة المباشرة فيما يخص التحديات التي تواجه المنطقة. ولا يوجد لدي أي شك في أن كوريا ستلعب دوراً رئيسيًا."

وأكد الجبير خلال المقابلة على أنه "عند تعرض (المنشأة السعودية) للهجمات، لم يضر الأمر السعودية فقط. كانت هذه الهجمات ضد العالم أجمع، فقد تسببت في تعطيل 5% من إمدادات النفط في العالم مؤثرةً على كل شخص على الأرض. يجب على المجتمع الدولي أن يتعاون معا كي لا يتكرر الأمر."

وقال الجبير دون ذكر تفاصيل "نحن في خضم مناقشات مع كوريا الجنوبية حول ما يمكن أن تقدمه من دعم. ونشعر بالرضا حول النظرة المتطلعة للمستقبل لكوريا الجنوبية، ونبحث معا العديد من القضايا من حيث المتطلبات وما يمكن تقديمه."

وناقش الجبير مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية الهجوم على منشآت تابعة لعملاق النفط السعودي في سبتمبر/ أيلول الماضي.