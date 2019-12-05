قتلى وجرحى في مدينة رأس العين بريف الحسكة جراء انفجار سيارتين مفخختين

انفجرت سيارتين مفخختين قرب دوار الأعلاف في مدينة رأس العين بريف الحسكة، أدت لمقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح.

وأفادت وكالة سانا للأنباء أن الحصيلة الأولية للإنفجار هي قتيلين و 6 جرحى من المدنيين.

يذكر أن المدينة تعاني حالة من انعدام الأمن والاستقرار بالتوازي مع أعمال السرقة والنهب للممتلكات التي يقوم بها الإرهابيون، بالإضافة إلى تدمير منازل الأهالي في الجهة الجنوبية للمدينة وفي عدد من القرى القريبة منها إضافة لاستيلاء عشرات الإرهابيين وأسرهم على المنازل بعد تهجير أهلها.