إعلان حالة الطوارئ في دولة عربية تحسبا لما سيحدث خلال ساعات

أعلنت حكومة دولة عربية، مساء اليوم الخميس، حالة الطوارئ، محذرة مما سيحدث خلال ساعات.

أعلنت أمانة العاصمة الأردنية عمان، حالة الطوارئ، التي وصفتها بـ"المتوسطة"، للتعامل مع الحالة الجوية التي ستجتاح البلاد خلال الساعات المقبلة.

ودعت الأمانة كافة المواطنين لرصد أية ملاحظة بشأن تطورات الحالة الجوية والاتصال بغرف الطوارئ الرئيسية.

وقالت الأمانة في بيان نقلته صحيفة "الغد" الأردنية: "نتابع من خلال دوائرنا المعنية ومراكز الطوارئ التابعة لنا، تطورات الحالة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية ووفق ذلك سيتم تحديث مستوى حالة الطوارئ وعليه ستعمل كوادر الأمانة بكامل طاقتها في الميدان من كوادر بشرية وآليات وورش فنية".

​وحذرت الأمانة الأردنية المواطنين من الاقتراب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب مياه تصريف الأمطار من أسطح المنازل على منظومة الصرف الصحي، حتى لا تسبب أزمات كبيرة في الطرق.

وطالبت الأمانة أيضا بضرورة "عدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف المياه، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية".