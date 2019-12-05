مقتل 10 أشخاص في انفجار أسطوانات غاز بمدينة سقز غربي إيران

أعلن متحدث باسم إدارة الطوارئ الإيرانية اليوم الخميس عن مقتل 10 أشخاص بعد انفجار لإسطوانات غاز داخل قاعة للأعراس في مدينة سقز بإقليم كردستان غربي إيران.

وقال مجتبى الخالدي في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية (إسنا) إنه "في حوالي الساعة 9:30 مساء، أبلغ مركز الطوارئ الطبي عن انفجار في قاعة زفاف، حيث وصلت 13 سيارة إسعاف إلى موقع حفل زفاف في مدينة سقز.

وأضاف: "لوحظ أن انفجار اسطوانات الغاز في قاعة الزفاف كان سبب الحادث"، مشيرا إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصا آخرين.

انفجار مرگبار در مراسم عروسی؛ ۱۰ تن جان باختند



سخنگوی اورژانس کشور:

* درپی انفجار یک بخاری در تالار عروسی در سقز ۱۰ تن جان خود را از دست دادند

* ۱۵ تن نیز تاکنون در این حادثه مصدوم شده‌اندhttps://t.co/RjWCkpWUps pic.twitter.com/fljD7Kg8zP — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) December 5, 2019

وقال التلفزيون الإيراني إن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال.