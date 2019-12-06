ظريف يؤكد دعم بلاده للمبادرات السلمية في اليمن

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمبادرات السلمية لعودة الاستقرار إلى اليمن.

ونشر ظريف تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، باللغة العربية، ذكر من خلالها أن إيران لا تری أي جدوی في استمرار الحرب والحصار علی الیمن، بل ترحب بالحلول السلمیة.

وقال ظريف في تغريدته باللغة العربية، وهو نادرا ما يكتب بها:

"إیران لا تری جدوی فی استمرار الحرب والحصار علی الیمن، وترحب بالحلول السلمیة، وتشجع جمیع الأطراف للمضي قدما في هذا المجال وتدعم المبادرات التی تنادی بالحوار لیعود الیمن سعیدا".

ایران لا تری جدوی فی استمرار الحرب و الحصار علی الیمن وترحب بالحلول السلمیه و تشجع جمیع الاطراف للمضی قدما فی هذا المجال و تدعم المبادرات التی تنادی بالحوار لیعود الیمن سعیدا — Javad Zarif (@JZarif) December 5, 2019

وفي سياق ذي صلة، كان مسؤولون أمريكيون أعلنو،ا في وقت سابق، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، تمكنت من مصادرة سفينة محملة بأجزاء من صواريخ إيرانية كانت متجهة إلى "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، أمس الخميس، إن الصواريخ الإيرانية التي تمت مصادرتها قبل توجهها إلى اليمن، كانت "الأكثر تطورا".

وأشار هوك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" إلى أن شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطورا.

وتابع: "صادرنا سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن".

وكانت الحكومة اليمنية قد أدانت انتهاك إيران للقرارات الأممية عبر تزويدها الحوثيين بالصواريخ.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان نقلته قناة "العربية": "إيران تستخدم الحوثيين لخدمة مشروعها الذي يستهدف أمن المنطقة برمتها".