بيدرسون: لن يعود اللاجئون إلى بلادهم دون تغيرات على الأرض

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أن اللاجئين لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم دون تغيرات على الأرض، داعيا روسيا وإيران إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا أرادتا رؤية تغيرات في سوريا.

روما - سبوتنيك. قال المبعوث الأممي خلال مؤتمر حوار المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة: "على روسيا وإيران العمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا أرادتا رؤية تغيرات في سوريا"، مضيفا "نحتاج لروية تغييرات على الأرض لأن من دونها لا يمكن للاجئين العودة إلى بلادهم".

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، اليوم الجمعة، مع بيدرسن، الحوار السوري- السوري بهدف الإصلاح الدستوري.

جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية "تم الإعراب عن رأي مشترك حول المساهمة في إقامة حوار مستدام ومثمر بين السوريين دون تدخل خارجي وفرض قيود زمنية لتطوير مثل هذه المقترحات الموحدة حول الإصلاح الدستوري، التي ستتقلى أكبر دعم من طرف الشعب السوري. وتم تبادل آراء حول الأحوال في اللجنة الدستورية بعد إطلاقها ونتائج الجلستين الماضيتين في جنيف. كما نوقشت مسألة إجراء لقاء دولي آخر حول سوريا بصيغة أستانا في 10-11 كانون الأول/ديسمبر في نورسلطان.

وتمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).