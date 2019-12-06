لافروف يدعو إلى عدم التعجل في تقييم عمل اللجنة الدستورية السورية

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى عدم التعجل في تقييم عمل اللجنة الدستورية السورية لأن عمل اللجنة بدأ منذ فترة قصيرة جدا.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مؤتمر المتوسط: "حوار روما": "كان من الممكن تشكيل اللجنة وبدء عملها منذ عام لو لم يقم الزملاء الغربيون بإعاقة تشكيلها".

كما دعا لافروف إلى عدم التعجل في تقييم عمل اللجنة، قائلا: "كيف يمكن تقييم عمل اللجنة الدستورية بعد جلستين فقط، تعمل بنجاح أم ببطء. لن أقوم بالتقييم الآن، لقد بدأت العملية للتو".

يذكر أن اللجنة الدستورية تتكون من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني)، ويتمثل هدفها بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.