خالد بن سلمان يعلق على حادث إطلاق النار بالقاعدة الأمريكية بولاية فلوريدا

علق نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على حـادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا، والذي نفذه طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الأمير خالد في عدة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".

Like many other Saudi military personnel, I was trained in a U.S military base, and we used that valuable training to fight side by side with our American allies against terrorism and other threats. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 6, 2019

وأضاف: "قدم عدد كبير من الخريجين السعوديين في المحطة البحرية الجوية في بينساكولا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم، ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي".

Like many other Saudi military personnel, I was trained in a U.S military base, and we used that valuable training to fight side by side with our American allies against terrorism and other threats. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 6, 2019

وأكد نائب وزير الدفاع أن "حـدث اليوم مأساوي، الجميع في السعودية أدين بشدة من قبل الجميع في المملكة العربية السعودية".

I extend my sincerest condolences to the families of victims of today's tragic shooting at the U.S. Naval Air Station Pensacola in Florida. My thoughts are with our American friends at this difficult time. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 6, 2019

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أن مطلق النار داخل القاعدة الأمريكية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع.

وقال ديفيد مورجان قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي صباح يوم الجمعة إن ضابطا من شرطة المقاطعة قتل المهاجم بالرصاص في غرفة دراسية بالقاعدة بعد ذلك بدقائق معدودة.

وقال مسؤولون في المؤتمر الصحفي إن ضابطين أصيبا في الواقعة، أحدهما في ذراعه والآخر في ركبته لكن الإصابات لا تهدد حياتهما.