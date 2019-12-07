"يحاول جبر الكسور والعظم السعودي"... حكومة صنعاء ترد على الجبير

قال وزير إعلام حكومة "أنصار الله"، ضيف الله الشامي، إن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، "يحاول جبر الكسور والعظم السعودي الذي فتته أبطال اليمن طيلة 5 سنوات".

وقال الشامي، في تغريده له عبر "تويتر"، ردا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الجبير، "إن من أدوات سخرية هذا العالم كائن يدعى الجبير يحاول جبر الكسور والعظم السعودي الذي فتته أبطال اليمن طيلة 5 سنوات"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأضاف: "اليمنيون لم يقدموا التضحيات ليبقى مثله من يأمر وينهى في بلدهم".

من أدوات سخرية هذا العالم كائنا يدعى الجبير.

يحاول جبر الكسور والعظام السعودي الذي فتته أبطال اليمن طيلة خمس سنوات محاولا إبراز أنه لا زال وأسياده من سيتحكمون في مستقبل اليمن

أبلغوا هذا الكائن أن اليمنيين لم يقدموا التضحيات ليبقى مثله من يأمر وينهى في بلدهم.#الجبير_مسخرة_العالم — ضيف الله الشامي (@dhaifuIlahshamy) December 6, 2019

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال أمس الجمعه، خلال مشاركته في مؤتمر "الحوار المتوسطي" في روما، إن "الحل الوحيد في اليمن سياسي، والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مضيفاً أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".

وأكد الجبير، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن"، مشيرا إلى "أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، وتدخل إيران بشؤونه مدمر".